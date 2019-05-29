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Новости » Политика 29 мая, 2019, 9:49
Герасимов: Иски Портнова – это попытка реванша

Бывший соратник Януковича Андрей Портнов оспаривает в судах все достижения последних пяти лет.

Об этом сказал председатель фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов в прямом эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба политсилы.

«Сейчас в Украине происходит попытка реванша! Бывший соратник Януковича Андрей Портнов оспаривает в судах все достижения последних 5 лет. Так, господин Портнов подает иск, в котором прямым текстом написано, что Крым – российский, что Керченский пролив, – это российская пролив и Украина не имеет права там ходить. Хочу подчеркнуть, что после вынесения решения Международным трибуналом по морскому праву, это дело Портнова должно быть закрыто», – заявил Герасимов.

Как сообщалось, 19 мая экс-заместитель главы Администрации бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о своем возвращении в Украину.
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Андрей Портновновости Украиныновости политикиАртур Герасимовсуд реванш
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2019-05-29 10:45 :41