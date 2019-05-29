ЕСПЧ признал Азербайджан виновным в деле заключения оппозиционного политика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду вынес свое первое решение в рамках процедуры привлечения к ответственности за нарушение государством-членом Совета Европы ее обязательств, признав Азербайджан виновным по делу оппозиционного политика Ильгара Мамедова, критика президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда, которое было опубликовано в среду, 29 мая.

Суд признал Азербайджан виновным в нарушении статьи 46 §1 (обязательная сила и исполнение судебных решений) Европейской конвенции по правам человека. Причина – Азербайджан не выполнил решение ЕСПЧ от 2014 года, согласно которому Мамедова должны были освободить из-под стражи.

Суд, в частности, установил, что правительство страны осуществило лишь ограниченные шаги для исполнения решения, и эти шаги не были равнозначными тому, чтобы действия Азербайджана считались «добросовестными».

Далее, согласно положениям Конвенции, суд передаст дело в Комитет министров СЕ, который рассмотрит возможные санкции в отношении Азербайджана.

48-летний Ильгар Мамедов является лидером азербайджанской партии «Республиканская альтернатива». В 2013-м он выдвинул кандидатуру на президентские выборы, но его арестовали по обвинению в организации беспорядков. В марте 2014 года суд в Азербайджане приговорил Мамедова к 7 годам заключения.

ЕСПЧ в 2014 году постановил, что Азербайджан нарушил права Мамедова, поместив его в 2013 году под стражу без обоснованного подозрения относительно совершения преступления. Суд заявил, что обстоятельства дела указывают на то, что целью этих мероприятий было заставить Мамедова замолчать или наказать за критику правительства.

Комитет министров СЕ неоднократно призывал Азербайджан освободить Мамедова, однако оппозиционер вышел на свободу условно-досрочно лишь в августе 2018 года.

В марте 2019 года Верховный Суд снизил его наказание и заявил, что он отбыл заключение в полном объеме.

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