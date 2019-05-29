Если энергорынок не заработает 1 июля, то реформа будет отменена, – нардеп Сажко

Второй этап энергореформы, связанный с запуском оптового рынка электроэнергии, нужно провести в указанное в законе время, то есть с 1 июля 2019 года, а не откладывать запуск новой модели «на потом».

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Сажко, сообщают Украинские новости.

«Я считаю, что переносить запуск рынка не стоит. Ведь с 1 января фактически половина реформы уже заработала, а это розничный рынок электроэнергии. Поэтому если уж сделали первый шаг, то нужно делать следующий и двигаться дальше», – отметил Сергей Сажко.

По его словам, с 1 июля нужно запустить оптовый рынок электроэнергии, иначе случится срыв энергореформы.

«Если мы не запустим рынок, то через три месяца будет такая же ситуация, ведь никто не будет ничего делать. Знаете, как у нас принято – «ценного указания» не было. Поэтому нужно ставить цель и выполнять ее. Если же мы будем ходить вокруг, то никогда не сдвинемся с мертвой точки и не достигнем реализации реформы «, – подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, более 70% производителей электроэнергии выступают за запуск нового рынка с 1 июля.

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