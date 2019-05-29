Экономика Венесуэлы за последние пять лет упала почти наполовину

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130,060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

Об этом сообщает Интерфакс.

С 2013 по 2018 год экономика Венесуэлы упала почти наполовину, сократившись на 47,6%. В 2013 и 2014 году прибыль от экспорта нефти составила 85,603 и 71,732 млрд долларов соответственно, в то время как в 2018 году экспорт опустился до 29,81 млрд долларов.

В апреле этого года, говорится в отчете, инфляция в Венесуэле составила 33,8%, а с января по март – 196,6%, 114,4% и 34,8% соответственно.

По данным экспертов, в 2017 году показатель инфляции составил 862,6%, в 2016 – 274,4%.

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