Екатерина Козлова назвала причину своего отказа от теннисного матча против Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая сегодня, 29 мая, снялась с матча второго круга турнира Roland Garros-2019 против первой «ракетки» Украины Элины Свитолиной, сообщила причины такого решения.

Екатерина Козлова в комментарии btu.org.ua, в частности, отметила, что у нее ухудшился кашель, УЗИ показало трещину в ребре, из-за которой она испытывает очень сильные боли.

«После матча первого круга следующего дня у меня сильно ухудшился кашель, я начала очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре и она ухудшалась с каждым часом. Я попробовала потренироваться, но мне еще хуже стало. Затем физиотерапевт уже ничего не мог сделать. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня «stress fracture», миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре через кашель. Потому что через кашель мышцы тянут ребро и через это очень сильные боли.

Мне было даже больно идти, немного пресс напрягается и сразу тянет, это очень больно», – рассказала Екатерина Козлова.

Также теннисистка поделилась мыслями относительно своих будущих выступлений: «пара в Париже я еще не снялась, потому что у меня не было времени, но буду сниматься. На травяной сезон у меня в планах были турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне. Я еще заявлена в Ноттингеме, но это маловероятно, что я там буду играть, я буду сниматься, надеюсь Бирмингем смогу сыграть, будем смотреть по самочувствию».

Напомним, сегодняшний матч Элина Свитолина (Украина, 9) – Катерина Козлова (Украина) второго круга соревнований Roland Garros-2019 в Париже закончился победой Свитолиной из-за отказа соперницы.

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