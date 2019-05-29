«Единый союз патриотов Украины» устроил акцию возле ГПУ и призвал остановить рейдерство ДП «Коневодство Украины»

27 мая «Единый союз патриотов Украины» устроил акцию у Генеральной прокуратуры Украины. Митингующие выступили против «рейдеров под прикрытием», которые хотят завладеть землями ГП «Коневодство Украины».

На своей странице в Фейсбуке организатор акции фермер Валентин Манько написал, что это мероприятие является «предупредительным».

«Собрались мы здесь для того, чтобы предупредить группу продажных зоозащитников, которые распространяют фейки о том, что на ГП «Коневодство Украины» происходит мор лошадей и я лично уморил трех шестимесячных пони. Но это чистый фейк. Эти люди уже «рейдерили» государственное предприятие в 2015-2016 гг, эти люди хотят завладеть землями предприятия. Они не думают ни о людях, ни о лошадях», – отметил Валентин Манько.

Он также обратился к СМИ и всех зоозащитников страны посетить ГП «Коневодство Украины», чтобы убедиться в том, что никакого издевательства над животными нет.

«Нет никакого мора! У нас всегда есть корм для животных. Так, была задержка поставки овса, но другие корма были, поэтому на здоровье лошадей это никак не повлияло. Поэтому я хочу, что меня услышали рейдеры, мы не дадим вам разорвать государственное предприятие, мы не дадим вам оставить людей без работы», – заявил Валентин Манько.

Кроме этого он отметил, что ежегодно предприятие может приносить государству около 2 млрд гривен.

«Поэтому мы приглашаем убедиться, что на предприятии нет никаких проблем. Есть только одна проблема – рейдерство. Слава Украине!», – подытожил фермер Валентин Манько.

Напомним, и.о. директора ГП «Коневодство Украины» Александр Война сообщил, что информация о том, что на двух конных заводах от недостатка кормов погибают лошади, в частности на Днепропетровском конном заводе, не соответствует действительности.

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