Джонсон, из-за обвинения в обмане во время кампании за Brexit, предстанет перед судом

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который является кандидатом на должность премьер-министра, должен явиться в суд из-за обвинения в обмане избирателей во время кампании за выход из ЕС.

Об этом со ссылкой на Sky News пишет Европейская правда.

Судья суда Вестминстерского магистрата в Лондоне принял решение, что Джонсон должен отвечать по трем частным искам, в которых его обвиняют в неправомерных действиях на государственной должности.

«Это означает, что ответчик будет обязан присутствовать в этом суде для предварительного слушания, и дело будет направлено в Королевский суд для судебного разбирательства», – говорится в решении.

Речь идет о заявлениях Джонсона во время агитации за выход Британии из ЕС накануне референдума 2016 года.

Он говорил, что членство в ЕС стоит Британии 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Этот тезис стал одним из основных во время кампании за Brexit и цифру даже поместили на агитационный автобус, который ездил по стране.

Заявитель утверждает, что Джонсон ввел в заблуждение общественность во время подготовки референдума и его последствий, а также повторял эти же ложные данные во время всеобщих выборов 2017 года.

Отметим, Джонсон считается главным претендентом на должность лидера Консервативной партии и, соответственно, на должность главы британского правительства.

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