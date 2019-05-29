Два украинских фильма отобраны для конкурсных программ кинофестиваля в Карловых Варах

До конкурсных программ кинофестиваля в Карловых Варах вошли два украинских фильма. Следовательно, в конкурсную программу фестиваля East of the West вошла трагикомедия Антонио Лукича «Мои мысли тихие», а фильм Юрия Шилова «Панорама» отобран в конкурсную программу документальных фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

54-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия) пройдет с 28 июня по 6 июля. Он считается одним из самых престижных в мире, принадлежит к кинофестивалей категории «А».

«В этом году это уже третий кинофестиваль класса «А», в конкурсных программах которого будут соревноваться украинские фильмы. Примечательно, что обе ленты имеют длинную фестивальную историю на этапе создания, обе были отмечены самыми высокими наградами в индустриальных секциях международных кинофестивалей. Я убежден, что этот факт сыграл не последнюю роль при отборе наших картин в конкурсные программы престижного кинофестиваля в Карловых Варах», – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Дебютный полнометражный игровой фильм режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» – это история о молодом звукорежиссере Вадиме. Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается его мама.

Еще на стадии производства проект был представлен и выигрывал награды на многих индустриальных секциях Украины и Европы: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ «Молодость», лаборатории First Cut Lab и Meeting Point Vilnius.

Кинопроект трагикомедии «Мои мысли тихие» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Над производством фильма работает команда студии Toy Cinema, продюсерами стали Алла Белая и Дмитрий Суханов.

Режиссер и сценарист полнометражного фильма-портрета «Панорама» (The Киномеханику) – Юрий Шилов.

Главный герой картины – киномеханик Валентин, который 44 года работает в одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре случается пожар, и мужчина вынужден уйти на пенсию. Страна стремительно меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни.

Проект документального фильма «Панорама» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Лента создана кинокомпанией «Магика-фильм» (продюсеры Геннадий Кофман и Ольга Бесхмельницина) в копродукции с польской компанией Doc Education Foundation (сопродюсер Мирослав Дембинский).

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