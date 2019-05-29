Доверие к Зеленского на Западе будут определять отношения с Коломойским, – эксперты

Новый Президент Украины Владимир Зеленский, лишь недавно заступил на должность, но уже сейчас у него возникает немало вопросов. С одной стороны, он призывает к ускорению реформ и борьбе с коррупцией, а с другой, его кадровая политика свидетельствует о связях с олигархом Игорем Коломойским.

Дискуссии на эту тему подпитывают и постоянные высказывания со стороны Коломойского в прессе, пишет DW.

Недавно предприниматель в интервью для делового издания Financial Times (FT) предложил Зеленскому объявить дефолт по суверенным долгом Украины по примеру Греции и Аргентины, а также прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Кроме того, бизнесмен постоянно подчеркивает, что ему должны компенсировать якобы причиненный ущерб в результате национализации «Приватбанка», которую он считает незаконной. DW поговорила с экспертами о возможных репутационных потерях для Зеленского из-за контактов с Коломойским, а также экономические и политические вызовы, стоящие перед Украиной.

«Владимир Зеленский получил президентский пост на волне протестных настроений, но сделать что-то позитивное ему будет значительно сложнее», – убежден один из руководителей аналитической организации Фонд Карнеги в Европе Томас Де Ваал. В разговоре с представителем издания эксперт также отметил, что в ближайшее время сотрудничество Украины с МВФ будет иметь ключевое значение.

Примечательно и то, что лозунги, с которыми Зеленский пришел к власти, отчасти идентичны требованиям МВФ. Скажем, одной из предпосылок для продолжения сотрудничества МВФ с Украиной было создание в Украине антикоррупционного суда и усиления борьбы с хищением бюджетных средств и коррупцией. Перед выборами Зеленский обещал украинским избирателям добиться перезагрузки политической системы и ограничения влияния олигархов на украинскую власть. Уже став Президентом, Зеленский начал настаивать на скорейшем принятии «реформаторских» законов.

На ускорении реформ в Украине настаивают также и во Всемирном банке (ВБ), который кредитует реализацию ряда проектов в Украине. О такой необходимости упомянула в том числе и директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в недавнем разговоре с Фондом Карнеги в Европе. По мнению Кахконен, дальнейшее воплощение начатых реформ должно ускорить экономический рост.

Представительница ВБ указала на необходимость открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, завершение реформы энергорынка, усиление управления государственными банками. Кахконен вспомнила также и о важности активизации борьбы с коррупцией и обеспечении фискальной стабильности.

В то же время директор Всемирного банка признала, что перед Украиной встанут макроэкономические трудности вследствие высокой нагрузкой на бюджет из-за погашения и обслуживания значительных объемов государственного долга в 2019-2021 годах. «Это потребует привлечения соответствующего международного финансирования и дальнейшей консолидации государственных финансов, чтобы удержать определенные рамки бюджетного дефицита», – предостерегла Кахконен.

С этим мнением соглашается и одна из руководительниц консалтинговой компании Rasmussen Global Яна Кобзова. «Главный вопрос – удастся Зеленскому использовать эту поддержку (граждан, – ред.) таким образом, чтобы можно было усилить объявленный им курс реформ, демонополизацию, деолигархизацию и дебюрократизацию, а также сможет ли он добиться таких изменений», – сказала эксперт в беседе с изданием. Вода добавила, что у нового Президента будет мало пространства для маневра из-за отсутствия у него парламентского большинства.

Впрочем, кадровая политика нового украинского Президента уже вызывает много вопросов, в том числе и о его готовности действительно ослабить влияние олигархов. Одним из доказательств этого стало назначение бывшего адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Почетный профессор Школы бизнеса имени Ричарда Айви при университете Западного Онтарио (UWO) в Канаде Василий Калимон уже предостерег от возможных последствий таких назначений. «Может оказаться, что главное обещание во время кампании Зеленского, а именно побороть коррупцию, окажутся просто лицемерной болтовней», – сказал он в беседе с DW.

Калимон также не исключает, что из-за высокой долговой нагрузки на госбюджет Украины существует реальный риск дефолта и резкого обесценивания гривни.

Другие эксперты предупреждают о возможной потере Украиной доверия со стороны международных кредиторов, прежде всего МВФ. Это может привести к прекращению дальнейшего сотрудничества с международными кредитными институтами. «Украинскую политику обозначает система собственных интересов, а Зеленский попал в логово льва, не имея никакого предыдущего опыта», – признается Лиана Фикс (Liana Fix) из Фонда имени Кербера. – Лакмусовой бумажкой доверия к нему (Зеленскому, – ред.) станут его отношения с олигархом Коломойским».

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