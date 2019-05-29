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Новости » Экономика 29 мая, 2019, 13:07
В лидеры «антирейтинга» Счетной палаты попали два министерства и ГПУ

Среди ведомств, которые лидируют по неэффективности использования бюджетных средств, является Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, ГПУ, а также Госслужба по делам ветеранов и участников АТО.

Об этом, отчитываясь во время утреннего заседания Верховной Рады Украины, трансляцию которого ведет телеканал ZIK, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

С его слов, по итогам проведенных в 2018 году проверок, аудиторы Счетной палаты составили рейтинг самых неэффективных распорядителей средств. Он назвал ведомства, которые лидируют в этом «антирейтинге».

«Министерство инфраструктуры – почти 55% с объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно; Министерство здравоохранения – 42%, Генеральной прокуратуры Украины – 37%, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО – 16%. Эти ведомства наиболее неэффективно управляли и использовали бюджетные средства», – сообщил Валерий Пацкан.

Председатель Счетной палаты обратил внимание на то, что во время его отчета в ВРУ отсутствуют представители Кабмина, и призвал парламентариев сделать соответствующие выводы.

Напомним, во время отчета в Верховной Раде Украины 29 мая председатель Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в течение 2018 года аудиторы проверили почти шесть сотен объектов и выявили нарушений на сумму 17 миллиардов гривень.
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Верховная РадаСчетная палатановости УкраиныВалерий Пацканновости экономики
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