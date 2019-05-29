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Новости » События 29 мая, 2019, 15:58
Бунт заключенных в Одессе: Минюст таки расформирует колонию №51

Минюст решил расформировать одесскую исправительную колонию, где произошел бунт заключенных.

Как сообщает ТСН, на данный момент в учреждении усилены меры безопасности.

Пятерых осужденных, которые могли устроить бунт, развезли по разным заведениях.

Напомним, в понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. По предварительным данным, заключенные протестовали, в частности, из-за плохого питания и ненадлежащих условий содержания.

Ранее родственники заключенных в одесской колонии высказывали опасения относительно расформирования учреждения.
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2019-05-29 17:08 :26