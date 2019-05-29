Боевики на Донбассе бьют из артиллерии и минометов, потерь с украинской стороны нет, – штаб

На Донбассе в среду, 29 мая, пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: возле села ВОДЯНОГО – из артиллерийских систем калибра 122 мм; четыре раза вблизи населенного пункта ПЕСКИ– из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов; возле города МАРЬИНКИ – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта НОВОТРОИЦКОГО – из автоматических станковых гранатометов; вблизи села ГНУТОВОГО – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Как отмечается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», – добавили в штабе.

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