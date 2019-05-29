Благодаря взрывам звезд люди ходят на двух ногах, – исследование

Американские ученые считают, что взрывы звезд привели к тому, что люди начали ходить на двух ногах.

По данным исследователей, 7 млн лет назад начались взрывы серии звезд в Млечном Пути и продолжались в течение миллионов лет. В результате этих взрывов на Землю поступало излучение, которое достигло своего максимума около 2,6 млн лет назад, – отмечает издание Guardian.

Увеличение радиации вызвало определенные события, утверждают ученые. Когда космические лучи достигли нашей планеты, они ионизировали атмосферу и увеличили ее проводимость. Это могло повлиять на частоту ударов молнии, порождая лесные пожары в африканских лесах, написали они в журнале Geology. С меньшим количеством деревьев, наши предки вынуждены были приспосабливаться к новым условиям, и те, кто ходил на двух ногах, имели значительное преимущество.

Один из авторов исследования, Адриан Мелотт из Университета Канзаса, США, отметил, что древние предки человека пытались стоять на двух ногах еще до того, как произошел взрыв звезд. Однако, он считает, что мощные взрывы все равно сыграли свою роль и ускорили нашу эволюцию.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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