Береговая охрана Турции задержала лодку с мигрантами
Во вторник 32 нелегальных мигранта на резиновой лодке были задержаны возле западного побережья Турции.
Об этом сообщает на официальном сайте Береговая охрана Турции.
«28 мая в 03.45 у подножия мыса Кадырга, что в районе Айваджик, провинции Чанаккале резиновая лодка был остановлена дежурным подразделением береговой охраны», – говорится в сообщении.
На борту находилось 32 нелегальных мигранта, из них 11 мужчин, 6 женщин, 15 детей.
Как известно, неделю назад у западного побережья Турции, недалеко от Измира, береговая охрана задержала на лодке 47 нелегальных мигрантов.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.