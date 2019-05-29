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Новости » Мир 29 мая, 2019, 0:33
Береговая охрана Турции задержала лодку с мигрантами

Во вторник 32 нелегальных мигранта на резиновой лодке были задержаны возле западного побережья Турции.

Об этом сообщает на официальном сайте Береговая охрана Турции.

«28 мая в 03.45 у подножия мыса Кадырга, что в районе Айваджик, провинции Чанаккале резиновая лодка был остановлена дежурным подразделением береговой охраны», – говорится в сообщении.

На борту находилось 32 нелегальных мигранта, из них 11 мужчин, 6 женщин, 15 детей.

Как известно, неделю назад у западного побережья Турции, недалеко от Измира, береговая охрана задержала на лодке 47 нелегальных мигрантов.
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Турциямигрантыновости мира
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