АРМА определило управляющего «Межигорья»: его связывают с одиозным нардепом Мураевым, – СМИ

ООО «Скомпани» стало победителем конкурса на право управления арестованной резиденции бывшего президента Виктора Януковича «Межигорье».

Об этом сообщает Радио Свобода.

За это проголосовало большинство членов тендерного комитета, кроме одного, который воздержался. Другие конкурсанты: общественное объединение «НПУ Межигорье» и ПП Гаянский – набрали, соответственно, один голос и ни одного.

Решение приняли после четырех часов обсуждения программ развития резиденции, ответов на вопросы медиа и споров.

Представители компании-победителя заверили, что их владельцы и работники не имеют личных или бизнес-связей с окружением Виктора Януковича или лицами из его правительства.

Одновременно в «Скомпани» не смогли объяснить, почему в штате есть помощник (бывший или нынешний) депутата Евгения Мураева.

В то же время, как пишет главный редактор и ведущая программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Первый») Наталья Седлецкая, руководитель «Скомпани» является помощником депутата Евгения Мураева, «регионала, потом опоблоковца, давнего соратника Виктора Януковича».

Нынешний комендант Межигорья и председатель «НПУ Межигорье» Денис Тарахкотелик заявил, что не доверяет победителю конкурса, в имение вызвали полицию и прокуратуру, поскольку «ожидается попытка рейдерства».

Денис Тарахкотелик – на вопрос, передаст ли общественность Межигорье управляющему: «Мы должны посоветоваться. У меня лично компания-победитель не вызывает доверия. А у вас – они вызывают доверие?»

Как объясняют в АРМА, соглашение с победителем конкурса будет подписано не раньше чем через две недели, поскольку до этого должна поставить свои подписи на документах прокуратура, а управляющий – провести инвентаризацию имущества.

2018 года следователи Генеральной прокуратуры Украины передали «Межигорье» АРМА для поиска управляющего для бывшей резиденции Виктора Януковича. Впоследствии, в ноябре 2018 года, АРМА объявило конкурс на управление активами резиденции, его несколько раз продлевали.

Сегодня появилась информация, что ГБР открыло производства по АРМА из-за того, что Агенство не может провести конкурса с управляющего Межигорьем.

«Межигорье» ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территория стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции проходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Здания и зооуголк «Межигорье» опекают волонтеры, которые собирают на это деньги с посетителей.

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