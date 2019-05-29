Активисты ворвались во Львовский горсовет

Представители общественных огранизаций, которые уже несколько дней проводят протестную акцию под Львовским горсоветом, выломали двери в городскую ратушу и ворвались внутрь.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Фото: city-adm.lviv.ua

«К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского председателя» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось. Активисты не захотели слушать чиновников городского совета и выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка», – говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

Как сообщал ZIK, в пятницу, 24 мая, общественные организации, среди которых организации участников АТО, пришли на заседание исполнительного комитета. Их недовольство было вызвано выделением земельного участка, стоимостью около $1 млн, в центре города – улица Карпинца, неизвестному застройщику для возведения коттеджей. Вопросы должны рассматривать на сессии, 23 мая, но заседание перенесли. А днем ранее, во время коллегии мэр Андрей Садовый отказался предоставить объяснение такой щедрости к застройщику. Активисты возмущались, что земли для воинов во Львове – нет, а для застройщиков является. Во время заседания исполнительного комитета, на котором, к слову, Андрея Садового не было, они облили краской Геннадия Васьков и Евгения Бойко. С понедельника общественные организации «Развитие общины», «Рабов до раю не пускают», «Украинский союз участников АТО», «Национальный корпус», начали протестную акцию под зданием городского совета, установив там несколько палаток.

На этой неделе во Львовском городском совете зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового. Его авторами являются глава фракции БПП в Львовском городском совете Петр Адамик, председатель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак, а также депутат от БПП Григорий Козловский. В ответ Андрей Садовый обвинил депутатов в политической борьбе и предложил проводить одновременно досрочные выборы и городского головы и депутатов.

Вчера во время брифинга Петр Адамик заявил, что решение не «будут педалировать» до окончания парламентских выборов. Впоследствии Адамик разъяснил, что не отказывается от своих намерений. Определение попадет на рассмотрение Львовского горсовета за установленным порядком – в течение трех недель. Ее задача – дать оценку городскому голове и побудить его выполнять свои обязанности.

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