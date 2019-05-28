Зеркаль: Украина потребует изменить статус Керченского пролива

Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным.

Об этом сказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Радио НС, передает РБК-Украина.

По ее словам, такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива и международного пролива. Это снимет очень много вопросов, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности, в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», – сказала Зеркаль.

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Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать любым образом корабли других государств, что используют пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или прекращать его.

Заместитель главы МИД также отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Напомним, Зеркаль также отметила, что МИД Украины подготовил дипломатическую ноту в РФ, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ. В документе говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли, захваченные Россией в Керченском проливе, и когда украинские консулы смогут забрать украинских военнопленных моряков.

Добавим, 25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

Недавно, 25 мая, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

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