Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Соответствующий указ №329/2019 опубликован на сайте главы государства.

Скриншот с сайта: president.gov.ua

«Согласно пункту 26 статьи 106 Конституции Украины и статьями 9, 22 Закона Украины «О гражданстве Украины» постановляю», – говорится в сообщении.

Следовательно, в указе постановляется:

1. Принять в гражданство Украины лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:

АХМАДИ КОЛАРИДЖАНИ Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, который проживает в городе Киеве;

КОСТИКОВА Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;

САМЕД-ЗАДЕ Эмина Иззата Оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, который проживает в городе Киеве;

ТОЙГОНБАЕВА Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, который проживает в городе Киеве.

2. Принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, который проживает в городе Одессе.

3.Внести к Указа Президенте Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» изменение, исключив положение о потере СААКАШВИЛИ Михеилом гражданства Украины.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.