Зеленский подтвердил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ

Президент Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, где подтвердил, что Украина в дальнейшем будет сотрудничать с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече также были председатель НБУ Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также объяснил, почему решил распустить Раду. По его словам, парламент этого созыва «потерял возможность принимать ответственные решения».

Зеленский добавил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Его подадут уже на этой неделе в Верховную Раду.

«На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это – неработоспособный парламент. Очередные выборы должны были состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы имели бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом», – утверждает Зеленский.

Также Яков Смолий объяснил, почему Украине необходимо сотрудничать с МВФ.

«До конца текущего года наша страна имеет выплаты свыше 5 миллиардов долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики», – подчеркнул Яков Смолий.

Со своей стороны представители Международного валютного фонда подтвердили готовность продолжить сотрудничество с новым правительством Украины. Они добавили, что до этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ».

«Мы не видим преград для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку», – подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институций – НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

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