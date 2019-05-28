Заявления Портнова о преступлениях Порошенко являются юридическим троллингом, – адвокат Игорь Головань

Поданные в Государственное бюро расследований заявления бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко являются юридическим троллингом, которые не требуют реальных правовых последствий.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань, – сообщает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам адвоката, цель этой кампании Портнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.

«Вся эта кампания юридический троллинг, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ. У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления. Значит, заявлений должно быть много», – сказал адвокат.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: «Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственно возможнім следственным действием будет допрос самого заявителя».

По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

В свою очередь народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», представитель «Европейской солидарности» Владимир Арьев выразил мнение, что реакция Европы на такие действия Портнова будет «крайне негативной»:

«Думаю, политические преследования будут восприняты крайне негативно... Чувствую, что будет большая поддержка Порошенко и всех тех, кто проводил реформы».

По мнению Арьева, по поводу заявлений Портнова должна быть соответствующая реакция президента Владимира Зеленского, иначе это ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами.

«Это посылает нашим европейским друзьям очень плохие сигналы, что ситуация с демократией, верховенством права и правами человека в Украине может развернуться в другую сторону», – заявил Арьев.

«Действия бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину и начал активно дискредитационную кампанию против пятого Президента Украины Петра Порошенко, имеют лишь одну цель – отвлечь внимание от собственных действий, которые квалифицировались правоохранителями как государственная измена», – заявил Владимир Арьев – сообщают на сайте БПП.

В отношении Андрея Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье «государственная измена». Кроме того, Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. «Портнов, как писали не один раз журналисты, фигурировал в перехватах аудиозаписей разговоров российского деятеля, близкого к Путину, Сергея Глазьева переговоров в Крыму с сепаратистами. На этих пленках было о том, что Портнов причастен к подготовке документов, которые стали основой для дальнейшей аннексии Россией Крыма. Портнов – это человек, который сбежал вместе с Януковичем и первое время находился в Москве. Портнов – это человек, который теперь угрожает украинским патриотам и активистам. В частности, я понимаю, что и участникам боевых действий, всем тем, кто защищал Украину от мародера Януковича и от агрессии Путина, он угрожает исчезновениями и фильтрационными лагерями», – отметил Владимир Арьев.

Депутат убежден, что не случайно первое заявление Портнова касалась украинских моряков и кораблей. «Представление Портнова против Порошенко в этом деле абсолютно полностью совпадало с позицией Российской Федерации, которую она выражала в том суде», – добавил депутат.

Он напомнил о заявлении Нестора Шуфрича на действия Петра Порошенко относительно защиты территории нашего государства. «Итак, сейчас преступлением считается освобождение украинской территории от оккупантов. А что будет дальше? Далее будут обвинять добровольческие батальоны, украинскую армию, украинских офицеров и генералов в том, что они освобождали свою землю от оккупантов, российских захватчиков, пророссийских террористов?», – добавил он.

«Это идет полностью в форватере Москвы. Атакуют все достижения, которые были за последние пять лет», – сказал Владимир Арьев. Он отметил, что по его информации сейчас пытаются нивелировать даже получение Томоса украинской церковью. «На базовый фундамент Украины сейчас осуществляется большая атака. Именно поэтому эти люди и делают эти вещи», – убежден он.

«Другие дела – они являются прикрытием для основной цели. Это дискредитация всего того, что было сделано для защиты и утверждения Украины за последние пять лет», – заявил депутат.

«Поэтому сегодня руками Шуфрича – Портнова Россия пытается через попытки реванша совершить месть. И это не только месть бывшему Президенту. Это попытка мести Украине, которая защищалась от российской агрессии и пыталась за последние пять лет стать снова Украиной, мощной европейской державой, которая восстанавливала свою идентичность и свою обороноспособность», – подчеркнул Владимир Арьев и добавил, что у них ничего не получится.

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