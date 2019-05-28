Закон о ВСК: нардеп уверен, что Рада проголосует «за» уже в четверг

В четверг парламент будет рассматривать во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях – уверен, что есть все шансы его проголосовать.

Это отметил народный депутат Украины Борислав Береза в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Господин Береза отметил, что сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий под стенограмму заявил, что в четверг парламент будет рассматривать во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях.

«Этот закон нужен следующей Верховной Раде, чтобы усилить ее влияние в контроле за властью и Президента, и Кабмина, и всех остальных. Ведь ВСК – это действительно механизм надзора, который может эффективно работать», – подчеркнул Береза.

По мнению депутата, есть все шансы, что в четверг за законопроект все же проголосуют.

«Я уверен, что в четверг мы имеем возможность проголосовать закон о ВСК, и надеюсь, что Президент мгновенно его подпишет. После такого шага у Верховного Совета IX созыва будет инструмент, которого до этого не было ни у одного парламента», – подчеркнул Борислав Береза.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон о временных следственных комиссиях унифицирует много важных вопросов, в частности контрольную функцию Верховной Рады Украины, создание ВСК и импичмент Президента.

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