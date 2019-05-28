Задержание было, – Чаплыга о неправомерности действий полиции во время митинга против Зеленского

То, что в Ровно митингующих за импичмент доставили в отделение – это задержание, надо называть вещи своими именами.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Комментируя задержание пикетчиков в Ровно, господин Чаплыга сказал, что в Украине мирные собрания регламентированы статьей 39 Конституции, в которой указано про заявительный характер проведения, а не разрешительный. Поэтому никаких санкционированных и несанкционированных митингов в Украине не может быть априори.

«Для того, чтобы провести акцию, не нужно получать никаких разрешений, достаточно просто проинформировать. Причем процедура осведомления нигде не прописана. Все эти местные порядки проведения собраний, распоряжения полиции и внутренние документы незаконны. Для этого достаточно за 5 минут перед собранием телефону сообщить в органы местной власти об этом», – отметил политический консультант.

Также, по его словам, полиция имеет право проводить задержание только тогда, когда совершено какое-то правонарушение. Поэтому он считает, что полиция в Равном отношении митингующих действовала незаконно.

«Если не было совершено правонарушение, то задерживать не имеют права. То, что было задержание – это факт. То, что их доставили в отделение – это задержание, надо называть вещи своими именами. А то, что там было несовершеннолетнее лицо – ничего не меняет. Украина ратифицировала Конвенцию о правах ребенка. Ребенок имеет право проводить мирные собрания и протесты», – пояснил Чаплыга.

Кроме этого, господин Чаплыга добавил, что он удовлетворен реакцией руководства полиции относительно того, что будет внутреннее расследование. Они понимают, что это определенное превышение и будет наказание.

«Это какая-то местная самодеятельность полиции. Мне очень обидно, потому что лекции по этому поводу мы читали почти год – как себя вести и что такое 39 статья», – прокомментировал гость программы.

Напомним, в Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент Президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.

По данным СМИ, 20 - и 16-летняя жительницы Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующей заявки.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух несовершеннолетних в Ровно и готовит запрос в Национальную полицию. В свою очередь, в Нацполиции заявили, что по факту составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент Президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что с точки зрения законодательно-правового поля, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

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