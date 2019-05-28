Известный российский юморист попал в базу «Миротворца»
Российского актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Об этом сообщается на сайте Миротворец.
Как отмечается, Галустян «сознательно нарушал границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Также актера обвиняют в участии «в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участия в попытках легализации аннексии АР Крым».
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