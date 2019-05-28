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Новости » Мир 28 мая, 2019, 1:05
Израиль обстрелял территорию Сирии, ракета попала в военный автомобиль

В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.

По данным сирийского государственного агентства Sana, израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения, передает Эспрессо.

В Цахале подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.

По версии израильской стороны, с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в воздушном пространстве Израиля. Израильские силы ответили ударом по установке противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

 
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ИзраильСирияновости мира
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2019-05-28 03:25 :51