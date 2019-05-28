Израиль обстрелял территорию Сирии, ракета попала в военный автомобиль
В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.
По данным сирийского государственного агентства Sana, израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения, передает Эспрессо.
В Цахале подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.
По версии израильской стороны, с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в воздушном пространстве Израиля. Израильские силы ответили ударом по установке противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.
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