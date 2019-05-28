Я школу закончил, а она уже была премьером: Винник против назначения Тимошенко главой правительства

Сейчас дискуссия относительно назначения нового премьер-министра неуместна, через 30 дней может сформироваться новая коалиция, которая и определится с кандидатурой. Пока что нет видения, кто может работать лучше Гройсмана.

Об этом в кулуарах парламента рассказал народный депутат Украины Иван Винник, трансляцию вел телеканал ZIK.

Комментируя предстоящее голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, он отметил: иногда системно критиковал правительство, однако если кого-то увольнять, то нужно и сразу назначить человека на это место.

«Сейчас страна в таком состоянии, что не можем позволить себе вакуум власти. Это касается назначений и премьер-министра, и Генерального прокурора, и руководства СБУ и других назначений, которые входят в компетенцию президента и Верховной Рады», – отметил Винник.

Он добавил: возможно, в парламенте будет создана новая коалиция, согласно Конституции, должна сформировать свое видение относительно кандидатуры следующего премьер-министра. Однако сейчас дискуссия относительно назначения нового премьера была бы уместна, если бы коалиции действительно не существовало с 2016 года, как считает Зеленский.

«И я придерживаюсь позиции спикера Парубия. Коалиция депутатских фракций, которая назначала Гройсмана, прекратила свою деятельность около 10 дней назад, поэтому остается около 30 дней, чтобы определиться с кандидатурами», – отметил нардеп.

Он рассказал: не уведомлен о кандидатурах, которые рассматривают, однако не голосовал бы, например, за Юлию Тимошенко, если бы ее предлагали на пост главы правительства.

«Она уже была премьером дважды, была и вице-премьером. Я только школу закончил, а она уже стала премьер-министром и все никак не преодолеет обнищание в стране. Поэтому, конечно, свой ресурс она уже отработала», – считает Винник.

Также он прокомментировал и возможность избрания премьером нынешнего министра МВД Арсена Авакова.

«Сейчас он работает в команде. Чтобы мы рассматривали его, как потенциального премьера, надо понимать, что с этой командой делать. Я сильно сомневаюсь, что она сейчас будет отправлена в отставку хотя бы потому, что у нас нет видения, кто может работать лучше Гройсмана», – подчеркнул Иван Винник.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду уволить его с должности и продолжить работу в «антикризисном режиме».

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