Виктор Павлик и Олег Винник могут баллотироваться в Верховную Раду, – СМИ

Певец Виктор Павлик сейчас ведет переговоры, которые инициировал лидер партии «Стабильность» Василий Журавлев, о походе на парламентские выборы. Также есть информация о переговорах с Олегом Винником.

Об этом сообщает Левый Берег.

«Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию «Стабильность», даже если не пойду на выборы», – говорит Павлик.

Как сказал Василий Журавлев изданию, он ведет переговоры с Олегом Винником. Но окончательное решение о списке партии будет принято уже через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко подтвердил, что Винник собирается в Раду. Он сказал, что певец занят туром, а не выборами.

Добавим, недавно Вакарчук представил новых представителей своей партии.

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