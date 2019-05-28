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Новости » Политика 28 мая, 2019, 23:55
Встреча Волкера с Сурковым может состояться после выборов в Раду

Встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с российскими представителями может состояться после выборов в Верховную Раду.

Об этом Волкер сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече со своим коллегой из РФ Владиславом Сурковым, сообщает УНН.

«У нас будут определенные контакты с Россией чтобы увидеть, действительно ли сейчас подходящее время для того, чтобы собраться вместе и обсудить выполнение минских договоренностей и куда мы будем двигаться дальше», – сказал Волкер.

Он отметил, что до выборов Президента Украины российская сторона заявляла, что не готова к таким встречам.

«Мы надеемся, что впереди будет еще возможность. Но это возможно будет после парламентских выборов. Мы будем видеть, и будем держать связь с Россией к тому времени», – добавил дипломат.

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Владислав Сурковпарламентские выборыновости Украиныновости политикиКурт Волкерспецпредставитель
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2019-05-29 00:47 :18