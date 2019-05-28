Впервые в космосе создали организм-мутант: фото

Впервые астронавты на борту Международной космической станции (МКС) использовали технологию CRISPR -Cas9 для редактирования ДНК пивных дрожжей.

Астронавты изучали, как механизмы восстановления ДНК работают в космосе, поэтому они имитировали радиационный ущерб, пишет Science Alert, передает НВ.

«На самом деле повреждение происходит на космической станции, и анализ также происходит в космосе. Мы хотим понять, отличаются ли методы репарации ДНК в космосе от земных», – сказала Эмили Глисон с miniPCR Bio, компании, которая разработала лабораторию ДНК на борту МКС.

Эксперимент провели на пивных дрожжах Saccharomyces cerevisiae, чтобы определить, как механизмы восстановления генома работают в условиях микрогравитации и повышенного радиационного фона. Технология CRISPR / Cas9 позволила зимітувати действие ионизирующего излучения на живой организм.

Хотя на своей средней высоте 408 километров МКС все еще защищена магнитным полем Земли, в течение шести месяцев на борту астронавты в среднем подвергаются примерно в 30 раз больше радиации, которую человек получает за год на Земле. Для миссии на Марс, которая продлится гораздо дольше, чем шесть месяцев, проведенных вне защитным полем Земли, радиационная опасность возрастает. Поэтому выяснение того, как ДНК восстанавливается после радиационного повреждения, может быть невероятно полезным.

На борту космической станции астронавты НАСА Кристина Кох и Ник Хейг провели эксперимент, успешно редактируя геном. Затем дрожжи были оставлены, чтобы восстановить ущерб, нанесенный ДНК.

Сравнение молекулярной структуры ДНК дрожжей до и после этого цикла восстановления повреждений позволит бы ученым наблюдать, были ли какие-либо изменения в молекулярной структуре.

Читайте также: Что в рос-МИД на уме, то у Захаровой на языке: В РФ раздражены решением Трибунала ООН

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.