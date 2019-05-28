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Новости » Политика 28 мая, 2019, 13:47
Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт в недостоверном декларировании

В Соломенском районном суде города Киева 27 мая с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Так, на заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Так, обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом Украины решения о признании неконституционной ст. 368-2 УК Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение. В этой части коллегией судей принято решение о закрытии уголовного производства.

Таким образом Омеляна обвиняют в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 года, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму свыше 3 млн гривень и 8 млн гривень.
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Владимир Омеляне-декларированиясуд САПновости Украиныновости политикиобвинительный акткоррупция
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2019-05-28 14:16 :51