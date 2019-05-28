В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

Неизвестный начал стрельбу в Вашингтоне: ранения получили шесть человек.

Об этом говорится в сообщении американской столичной полиции, пишет Сегодня.

«На юго-востоке округа Колумбия в результате стрельбы ранены шесть человек, среди них один подросток. Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании», – заявили полицейские.

Полицейские ищут подозреваемого, который скрылся на автомобиле с места атаки.

Заметим, что в этот понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в американскую столицу традиционно приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона – Конститьюшн-авеню. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.

В этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.

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