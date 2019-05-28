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Новости » Мир 28 мая, 2019, 13:38
В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

В странах еврозоны с сегодняшнего дня, 28 мая, вводятся в оборот новые купюры в 100 и 200 евро.

Об этом сообщает DW.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.

Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Обновленные купюры в 100 и 200 евро обеспечены дополнительными элементами защиты. На них нанесены видимые глазу защитные знаки, которые может распознать лишь машина. Кроме того, они содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при вращении купюры.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут использоваться до их естественного выведения из обращения.
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2019-05-28 14:19 :14