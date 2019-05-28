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Новости » Мир 28 мая, 2019, 13:21
В сети появились фейковые «тарифы» на бесплатный интернет Илона Маска

В соцсетях начали распространять фото, на которых написаны якобы возможные тарифы на интернет от спутниковой системы Starlink, которую запустил Илон Маск.

24 мая SpaceX запустила первые 60 спутников интернет-системы Starlink. После этого в сети начали распространять фото, на которых пишет о якобы возможные тарифы на интернет от этой компании. Впрочем, это фейк – никакого подтверждения эта информация не получила, сообщает Ain.ua, пишет Media Sapiens.

Журналисты издания пишут, что SpaceX якобы предлагает подписку на свои интернет услуги. 10 000 Мбит/с стоит $ 10 в месяц, а 1 млн Мбит/с – $ 30.

«Это фейк по двум причинам. Этих данных нет ни на официальном сайте Starlink, ни в социальных сетях Илона Маска. 10 000 Мбит/с за $ 10 в месяц – «тарифы» выглядят, как минимум, неправдоподобно. Более того, даже в Украине появились люди, которые захотели заработать на SpaceX», – объясняют в новости.

Джерело: detector.media
Источник: detector.media

Ранее издание InternetUA сообщало, что в Facebook начали появляться объявления якобы по продаже устройств для приема бесплатного спутникового интернета именно после запуска Starlink.

«Объявления ведут на ресурсы, которые позиционируют себя как интернет-магазины компании Tenda Global. На них можно купить Wi-Fi роутер, чтобы подключить «новый бесплатный безлимитный скоростной спутниковый интернет». Впрочем, судя по информации с официального сайта Tenda, этот роутер не способен принимать сигнал от спутника», – подчеркивает Ain.ua.

Интернет-спутники проекта Starlink предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика, который будет покрывать всю планету. Ранее сообщалось, что этот всемирный Wi-Fi должен быть бесплатным и доступным для всех.

Напомним, спутники Илона Маска пролетели над Украиной: впечатляющие кадры.
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2019-05-28 14:18 :28