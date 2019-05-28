В сети появился трейлер документалки «Игра престолов»

Поклонники культового сюжета и до сих пор не могут оправиться от яркой, но таки концовки сериала, а тем временем его создатели не спешат покидать съемочную площадку. Не прошло и нескольких дней после премьеры последнего эпизода «Игры престолов», как студия HBO заявила, что вот-вот покажет миру закулисье съемок самого эпатажного сериала в истории кинематографа.

Об этом пишет voiceshowbiz.

Официально, на телеканале HBO появилась документальная картина под названием «Последний дозор», которая в рамках двух часов рассказывает о всех подробностях съемок финального, восьмого сезона «Игры престолов». Лишь за минуту трейлера становится понятно, что документалка получилась изрядно эмоциональной. В одном из кадров показали собрание актеров после первого прочтения сюжета и яркую реакцию Кита Харингтона на убийство Дейннерис.

Эмилия Кларк, она же актриса, сыгравшая Мать Драконов, тотчас же залезла под стол и начала показывать гримасы своему «любовнику по сюжету» Киту. В целом же, довольно таки интересно наблюдать, как актеры культового сериала реагируют на то, что им вскоре придется изобразить перед объективами камер. И это только трейлер – лента обещает быть значительно интереснее.

Кое-кто из актеров еще долго не мог оправиться от того, что его персонажу придется погибнуть. К примеру, Конлета Хилла, который на протяжении многих лет играл Вариса, пришлось еще долго успокаивать. Тем не менее, некоторые убийства таки вызвали шквал аплодисментов со стороны актерского состава – говорится о смерти Короля Ночи.

Что интересно, очень эмоциональный документальный фильм получился, так сказать, в ответ на петицию со стороны зрителей повторную съемку финального сезона. Не исключено, что подобным шагом фильммейкеры хотели донести, насколько сложную работу им пришлось проделать. И, вместе с тем, актерский состав ленты тоже работал днями и ночами ради финала эпопеи.

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