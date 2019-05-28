В сети обнародовали видео, как Зеленский съездил на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Во время визита он общался с украинскими бойцами об их бытовых условиях в зоне проведения боевых действий.
Соответствующее видео размещено на официальной странице Президента Украины в Facebook.
На видео видно, как Владимир Зеленский попросил показать, где солдаты умываются, где принимают душ и где спят.
«Как когда-то в пионерских лагерях», – прокомментировал Зеленский ощущение, подпрыгивая на кровати.
Также его удивило, что в комнате, где спят бойцы, установлен бойлер, а в окнах дома имеются следы обстрелов 2015 года.
Вместе с военными Зеленский также посетил блиндаж и ознакомился с бытовыми условиями бойцов на «нуле».
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