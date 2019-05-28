В Ровно взяли под стражу чиновника ГАСИ, который погорел на взятке в 400 тыс. грн

Вчера Ровенский городской суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины и избрал начальнику управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога.

Об этом собкору ИA ZIK сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Кроме того, правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342 и ч. 1 ст. 345 УК Украины.

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