В России заявляют, что не могут отпустить украинских моряков до завершения следствия

В России заявили, что не могут отпустить 24-х военнопленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока в отношении них ведутся следственные действия.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российское издание ТАСС.

«Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях не давил», – сказала она, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить три украинских военных судна, а также 24 захваченных украинских моряков. Обе стороны должны представить в Трибунал отчет о выполнении решения не позже 25 июня 2019 года.

Однако, в Кремле игнорируют решения Международного трибунала в отношении захваченных украинских моряков.

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