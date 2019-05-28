В России подали в суд на украинский «Антонов»

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» подало в суд на государственный авиационный концерн «Антонов».

Об этом говорится в материалах судебной картотеки, передает «Интерфакс-Украина».

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не обнародованы. Как третьи лица выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 в Москве и ООО «ОАК-Антонов» – совместное предприятие «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК – ЭП.) и «Антонова».

«Представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов», созданного более 10 лет назад», – сообщил агентству представитель ОАК.

«СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд», – добавил он.

В феврале представитель ОАК сообщал, что «ОАК-Антонов» будет ликвидирован, поскольку «представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности», именно СП «не ведет переговоров».

Соглашение о создании «ОАК-Антонов» был подписан в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов.

В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе «Антонова» из капитала СП.

Годом позже предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в «Укроборонпром», сам ГАК был ликвидирован.

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