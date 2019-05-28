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Новости » Спорт 28 мая, 2019, 13:02
В матчевой встрече по боксу «Украинские львицы» победили «Белых рысей» из Беларуси

Женская сборная Украины по боксу «Украинские львицы» в Виннице одержала победу над командой «Белые рыси» из Беларуси во второй матчевой встрече в рамках Лиги женского бокса.

Товарищеская матчевая встреча проходила в винницком спортивном клубе «Нокаут» и закончилась победой украинских боксеров со счетом 6:2, сообщает sport.ru.

Результаты боев в матче «Украинские львицы» (Украина) – «Белые рыси» (Беларусь):

48 кг. Юлия Демьяненко – Ольга Степаненко – 1:0

51 кг. Татьяна Коб – Ольга Терехова – 1:0

54 кг. Светлана Василевская – Юлия Апанасовіч – 0:1

57 кг. Снежана Холодкова – Ульяна Есипенко – 1:0

64 кг. Анна Охрей – Анастасия Обушенкова – 1:0

69 кг. Анна Лысенко – Дарья Осмоловская – 1:0

75 кг. Татьяна Петрович – Алина Вебер – 1:1 (ничья)

Напомним, в первом матче Лиги женского бокса, который состоялся в марте во Львове, «Украинские львицы» победили сборную Польши со счетом 5:2.

 

 
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Женская сборная Украины по боксуновости спортаБокс Украинский львицы
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2019-05-28 14:18 :52