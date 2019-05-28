В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога

Последний известный самец суматранського носорога в Малайзии по имени Там умер 27 мая.

Точная причина смерти животного станет известна после вскрытия, – сообщает Зеркало недели со ссылкой на New Straits Times

Самочувствие Тама ухудшилось в последние недели, он получил всю необходимую медицинскую помощь и уход, но спасти его не удалось. По словам медиков, смерть животного связана с преклонным возрастом и отказом некоторых органов. В частности, почти перестали функционировать почки Тама.

После смерти Тама, в Малайзии осталась только одна самка суматранского носорога по кличке Иман, ее поймали в 2014 году. Она также является последним суматранским носорогом, замеченным в дикой природе.

В 2017 году в заповеднике усыпили еще одну самку суматранского носорога Пунтунг, которая страдала от тяжелой и болезненной формы рака.

Ранее ученые заявили о том, что крупным животным грозит вымирание до 2100 года. Ученые внесли в тревожный список черного носорога, бенгальского тигра и других представителей фауны, которых сегодня практически невозможно встретить в природе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.