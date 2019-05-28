В Киеве снова «заминировали» торговый центр

В Киеве «заминировали» магазин «Сильпо» в Смарт-Плазе возле станции метро «Политехнический институт» на проспекте Победы.

Об этом сообщает Укринформ.

Магазин «Сильпо» в Смарт-Плазе, что на проспекте Победы возле метро «Политехнический институт» закрыт из-за информации о заминировании. Людей из супермаркета «Сильпо» вывели. Вход в магазин загорожен тележками для покупок. Охранники супермаркета рядом с колясками останавливают желающих зайти в супермаркет. Кассиры и продавцы находятся в торговом зале. Ожидают приезда спецслужб.

В самом торговом центре Смарт-Плаза люди продолжают гулять по магазинам, кафе работают, полны посетителей.

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