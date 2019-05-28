В Германии детские права хотят добавить в конституцию

Министр по делам семьи Франциска Гиффай и Немецкий союз защиты детей настаивают как можно скорее включить права детей в конституцию по случаю 70-летия принятия основного закона ФРГ.

Об этом сообщает Platforma.

Министр утверждает: «Дети имеют право на личное развитие, они имеют свои собственные потребности и поэтому требуют особых прав в государстве».

В своем коалиционном соглашении партии большинства договорились о том, что права детей должны быть включены в основной закон. Рабочая группа федерации и земель должна представить до конца года предложения о том, как это конкретно должно быть реализовано.

«Если дети и их права отсутствуют, то они являются лишь юридическими объектами, а не субъектами в конституции. Если конституция является душой нашей демократии, то эта душа не будет полноценной без прав детей», – заявил президент Союза защиты детей Хайнц Хильгерс.

Права детей, предусмотренные основным законом, будут иметь практическое значение во многих областях, отметила Гиффай. Если в конституции будут права детей, то политикам придется рассматривать, учитываются ли интересы детей во всех решениях, которые их касаются. В частности, в спорах об опеке уделять больше внимания пожеланиям самих детей.

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