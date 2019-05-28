В Финляндии журналист съел свою статью из-за хоккея

Журналист Филипп Саксен съел свою статью в газете, где назвал хоккейную сборную Финляндии худшей в истории до старта ЧМ-2019.

Два дня назад финны со счетом 3:1 обыграли в финале сборную Канады и стали чемпионами мира. В полуфинале они одолели россиян со счетом 1:0.

Саксен разместил видео своего извинения перед соотечественниками в Twitter. В статье он предсказывал команде максимум выход в четвертьфинал, пишет Realist.online.

«Я написал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал – четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время попросить прощения», – заявил Саксен.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

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