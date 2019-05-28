Уже в это воскресенье состоится съезд «партии мэров», – Геннадий Труханов

Съезд «партии мэров», на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщают «Украинские новости».

Он отметил, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия «Доверяй делам», а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По словам Труханова, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня ведутся переговоры, а круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены во время съезда.

«Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами», – подчеркнул мэр Одессы.

При этом он добавил, что не считает, будто, короткие сроки проведения избирательной кампании станут помехой успешности объединенной политсилы.

«Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса для популизма и пустых обещаний. Люди будут выбирать только тех, чья работа заметна. Именно этот фактор позволит отобрать в парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев», – подытожил Геннадий Труханов.

Напомним, ранее Труханов отметил, что «партия мэров» должен стать «политически оформленным, мощным лобби украинских городов в будущем парламенте, которое своей миссией видит реальное представительство и защита интересов общин».

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