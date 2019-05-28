Украина получит €500 млн от ЕС при выполнении ряда условий. В частности, введение проверки е-деклараций

Европейский союз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа. Но нужно выполнить определенные условия.

Как сообщает Европейская правда, об этом рассказал Кристиан Даниэльсон, гендиректор директората NEAR Еврокомиссии, на встрече с журналистами в Киеве.

«Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи», – заявил представитель Еврокомиссии.

Даниэльсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил в разговоре с изданием, что проговаривалось на нескольких встречах.

Представитель ЕК напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также отметил нескольких условиях, которые зафиксированы в договоре Украины с ЕС относительно макрофина и остаются невыполненными

«Важными условиями является принятие закона о противодействии отмывания денег, про авторизованных экономических операторов, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации», – заявил он.

«Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электрической энергии», – подчеркнул Даниэльсон.

Необходимо заметить, что система проверки е-деклараций является давним требованием со стороны ЕС, Украина длительное время не выполняет его, несмотря на свои многократные обещания.

В разговоре с корреспондентом издания Даниэльсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос лишь в готовности Украины выполнить требования.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия выделила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.