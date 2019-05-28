Украина не сможет избежать возвращения долгов, даже после дефолта, – Устенко

Сейчас есть очень четкое понимание у команды Владимира Зеленского, что долги стране никто не отменяет, даже после дефолта. Возможно, их удастся реструктуризировать, но выплачивать их все равно нужно. Ярким примером является Аргентина, которая в свое время объявила о дефолте, но несмотря на это она была вынуждена вернуть деньги Международному валютному фонду и Всемирному банку.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко.

«Не забывайте, все, что касается дефолта, повлияет на возможность заимствования на внешних рынках капитала. И именно это отбросит Украину от этих рынков. Поэтому я очень негативно в принципе отношусь к разговорам о возможном дефолте. Да и у Зеленского сейчас это не рассматривают, как вариант», – сказал Устенко.

По его словам, банкротство не спасает страну от отмены долгов. Ведь все равно надо отдавать деньги по внешним долгам.

«Есть очень четкое понимание того, что долги никто не прощает. Возможно, их удастся реструктуризировать, но выплачивать все равно надо будет. Например, когда Аргентина объявляла о дефолте, то Международному валютному фонду и Всемирному банку они возвращали деньги. Поэтому я очень удивлюсь, если Украина как-то сможет избежать и не отдавать эти деньги», – отметил он.

Эксперт рассказал, что уже на этой неделе маєа состояться встреча Зеленского с международной миссией.

«Надо четко осознать, что проблемы и пробуксовки, которые сейчас возникли в программе сотрудничества с МВФ является абсолютной ответственностью администрации, которая отходит. Ведь программа на 3,9 млрд. долларов, в которой сейчас находится Украина, была рассчитана на то, чтобы страна как раз пережила пик политического цикла. В частности, речь идет о том, что у нас состоялись два тура президентских выборов и должны состояться выборы в ВР. Именно парламентские выборы в плане стояли на осень 2019 года, а то, что они смещаются, совсем не меняет сути программы», – прокомментировал Устенко.

Он подчеркнул, что изменения возможны только тогда, когда не выполнялись обязательства. Именно до этого момента ответственность лежит на ВР, которая отходит, и на Администрации Президента, которая уже отошла.

«Все должны понимать, что МВФ необходим Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ведь только до конца года мы должны вернуть четыре миллиарда долларов. Также у нас есть выплаты на следующий год, которые составят около десяти миллиардов долларов. И президент Зеленский начинает обсуждать с миссией МВФ вопросы, связанные с возможностью открытия новой программы расширения кредитования, потому что без нее трудно будет получить новый транш», – добавил он.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что заявление бизнесмена Игоря Коломойского относительно подражания примера Греции по кредитам МВФ составляет угрозу национальной экономике.

В частности, в заявление бизнесмена Игоря Коломойского относительно возможного дефолта появилась после того, как в украину прибыла миссия МВФ и стало известно, что Фонд может отложить предоставление Украине очередного транша через внеочередные выборы и отставку правительства. В этих условиях Коломойский советует новоизбранному президенту «брать пример с Греции»: вместо того, чтобы отдавать внешние долги, объявить дефолт.

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