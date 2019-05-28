Украина на финишном этапе переговоров о безвизе с Мексикой, – МИД

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран.
Об этом сообщает УНИАН.
27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров – отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.
«Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», – сообщил Погорельцев.
«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», – отметил Погорельцев.
Напомним, Украина и Монголия отменят визовый режим между странами.