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Новости » Политика 28 мая, 2019, 11:12
Украина на финишном этапе переговоров о безвизе с Мексикой, – МИД

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран.

Об этом сообщает УНИАН.

27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров – отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

«Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», – сообщил Погорельцев.

«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», – отметил Погорельцев.

Напомним, Украина и Монголия отменят визовый режим между странами.
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МИДУкраинабезвизовыеновости Украиныновости политикиМексика
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2019-05-28 11:43 :32