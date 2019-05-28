Ученые наткнулись на следы внеземной органики в Южной Африке

Ученые утверждают, что обнаружили следы внеземных органических веществ, захороненных в вулканических отложениях свыше 3,3 млрд лет назад.

Открытие в Южной Африке может послужить подтверждением теории, что вместе с метеоритами на Землю могли быть занесены отдельные формы жизни, пишет Science Alert, передает Новое время.

«Это первый раз, когда мы обнаружили фактические доказательства наличия внеземного углерода в земных породах», – пояснила астробиолог Фрэнсис Уэстолл из Центра молекулярной биофизики CNRS во Франции.

В вулканическом месторождении Josefsdal Chert, являющемся частью региона гор Махонджва (также известном как Барбертонський зеленый пояс), Уэстолл и ее команда обнаружили слой породы толщиной 2 мм, который характеризуется двумя «аномальными» сигналами.

Используя спектроскопию электронного парамагнитного резонанса, исследователи обнаружили, что порода возрастом 3,3 млрд лет содержит два типа нерастворимых органических веществ, оба из которых предполагают внеземное происхождение.

Один из сигналов напоминает то, что ученые видели ранее в углеродных хондритах: древние образцы метеоритов, содержащих органические соединения. Другой аномальный сигнал – частицы никеля, хрома и железа, которые обычно не встречаются в земных горных породах. Это еще один аргумент в пользу того, что найдено внеземное вещество.

«Богатые никелем хромовые шпинели, также называемые «космическими шпинелями», образуются при входе внеземных объектов в атмосферу Земли», – объяснил автор исследования, инженер-химик Дидье Гурье из Исследовательского университета PSL.

«Трудно представить себе удар, при котором сохранилась бы органическое вещество и шпинели в тонком осадочном слое. С одной стороны, органическое вещество может выжить только в том случае, если температура при падении не превышает нескольких сотен градусов. С другой стороны, шпинели образуются только при высокой температуре плавления после того, как космический материал входит в атмосферу Земли», – пишут авторы работы.

В своей гипотезе исследователи предполагают, что выпадение града микрометеоритов могло смешаться в атмосфере с облаками вулканического пепла, и, когда вещество медленно дрейфовала к поверхности Земли, следы внеземного углерода хранились вместе с вновь образовавшиеся космическими шпинелями, и сохранились вместе в течение миллиардов лет.

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