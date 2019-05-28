Убийце водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова дали пожизненное заключение

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Об этом сообщает Західнет.

Отмечается, что 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Сообщается, что судья оглашал приговор почти два часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

«Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и мне присудили пожизненное лишение свободы. Это цирк», – сказал Голуб.

Отмечается, что на вопрос, куда он спрятал тело Познякова, Голуб ответил: «Какое тело? Вы что, сдурели? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы».

При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит кто-то еще и следствие должно разобраться, кто именно.

Напомним, Тарас Позняков 4 апреля выехал из Львова в Киев на собственном автомобиле. Воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, он нашел двух попутчиков. Однако до столицы парень так и не доехал, никакой связи с ним до сих пор нет.

Впоследствии на Киевщине нашли автомобиль пропавшего львовянина. Полиция объявила в розыск двух россиян, которые могут быть причастны к исчезновению Тараса Познякова.

Суд арестовал экс-бойца «Правого сектора» Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве Тараса Познякова.

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