У Путина отреагировали на заявление Зеркаль об изменении статуса Керченского пролива

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что все заявления о том, что Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива, абсолютно бессмысленны.

Об этом он заявил в беседе с RT, комментируя заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, что Керченский пролив должен получить международный статус.

«Статус Керченского пролива могут определить только при общем согласии России и Украины. И без официального разрешения Москвы никаких изменений не будет. На данный момент Киев хочет международного статуса только для того, чтобы на официальной основе, беспрепятственно дать возможность кораблям НАТО «шастать» в наших водах между Черным и Азовским морем», – сказал депутат.

По его словам, все заверения Киева о том, что это нужно для экономического развития региона – «лукавство и дезинформация».

«Желание нового статуса – это и есть психологическая война, которую объявил нашей стране президент Зеленский. Но, как говорится, «кина не будет», потому что желание Украины нас не устраивает, а мнение ее западных союзников вообще не интересует», – считает Бальбек.

Напомним, Елена Зеркаль заявила, что Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным.

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