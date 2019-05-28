Турция начала операцию по нейтрализации вооруженных курдов в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале масштабной наземной и воздушной операции на севере Ирака против вооруженных отрядов курдов, которых в Турции считают террористами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.

Как отмечается, целью операции является «нейтрализация террористов и уничтожения их убежищ». В Турции так называют вооруженные отряды курдов, компактно проживающих на пересечении границ Турции, Ирака и Сирии. Этот преимущественно горный регион называют Курдистаном.

Уточняется, что после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов к операции присоединились воздушно-десантные бригады. Также задействованы турецкие ударные вертолеты Т-129 АТАК.

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